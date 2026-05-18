L’Éguille

Remontée de la Seudre 2026 Arrivée de la randonnée nautique

Au port L’Éguille Charente-Maritime

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Plat chaud (saucisse, ventrèche, mojhettes), fromage, un verre de vin, café gourmand

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 15:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

En 2026, la Remontée de la Seudre part de l’embarcadère de La Cayenne à Marennes.



Un marché de produits locaux et des animations ont lieu l’après-midi sur le port de L’Éguille-sur-Seudre.

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Au port L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

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English :

In 2026, the Remontée de la Seudre will depart from La Cayenne pier in Marennes.



An afternoon market featuring local produce and entertainment takes place in the port of L?Éguille-sur-Seudre.

L’événement Remontée de la Seudre 2026 Arrivée de la randonnée nautique L’Éguille a été mis à jour le 2026-05-18 par Royan Atlantique