Remontée de la Seudre 2026 Arrivée de la randonnée nautique L’Éguille
Remontée de la Seudre 2026 Arrivée de la randonnée nautique L’Éguille dimanche 30 août 2026.
L’Éguille
Remontée de la Seudre 2026 Arrivée de la randonnée nautique
Au port L’Éguille Charente-Maritime
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Plat chaud (saucisse, ventrèche, mojhettes), fromage, un verre de vin, café gourmand
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 15:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
En 2026, la Remontée de la Seudre part de l’embarcadère de La Cayenne à Marennes.
Un marché de produits locaux et des animations ont lieu l’après-midi sur le port de L’Éguille-sur-Seudre.
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Au port L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
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English :
In 2026, the Remontée de la Seudre will depart from La Cayenne pier in Marennes.
An afternoon market featuring local produce and entertainment takes place in the port of L?Éguille-sur-Seudre.
L’événement Remontée de la Seudre 2026 Arrivée de la randonnée nautique L’Éguille a été mis à jour le 2026-05-18 par Royan Atlantique
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