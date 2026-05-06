L’Éguille

Kermesse Les Galopins

Parking de la salle des fêtes L’Éguille Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Kermesse de l’école de l’Éguille organisée par Les Galopins de la Seudre.

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Parking de la salle des fêtes L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 19 39 30

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English :

School fair at l’Éguille organized by Les Galopins de la Seudre.

L’événement Kermesse Les Galopins L’Éguille a été mis à jour le 2026-05-06 par Royan Atlantique