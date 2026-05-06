Kermesse Les Galopins L’Éguille
Kermesse Les Galopins L’Éguille dimanche 28 juin 2026.
L’Éguille
Kermesse Les Galopins
Parking de la salle des fêtes L’Éguille Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Kermesse de l’école de l’Éguille organisée par Les Galopins de la Seudre.
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Parking de la salle des fêtes L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 19 39 30
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English :
School fair at l’Éguille organized by Les Galopins de la Seudre.
L’événement Kermesse Les Galopins L’Éguille a été mis à jour le 2026-05-06 par Royan Atlantique
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