Exposition cabane du Patrimoine Mme Perronnet Cabane du Patrimoine L’Éguille
Exposition cabane du Patrimoine Mme Perronnet Cabane du Patrimoine L’Éguille lundi 13 juillet 2026.
L’Éguille
Exposition cabane du Patrimoine Mme Perronnet
Cabane du Patrimoine Au Port L’Éguille Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-13
Exposition des photos de Mme Perronnet et M. Meissner, au Port de l’Eguille. Tanzanie terre sauvage les splendeurs du nord
Nous avons visité le parc national du Tarangire –le Lac Manyara le Sérengeti le Cratère du Ngorongoro au mois de mai 2025.
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Cabane du Patrimoine Au Port L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 83 15
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English :
Exhibition of photographs by Ms. Perronnet and Mr. Meissner, at Port de l’Eguille. Tanzania: Wild Lands—The Splendors of the North:
We visited Tarangire National Park, Lake Manyara, the Serengeti, and the Ngorongoro Crater in May 2025.
L’événement Exposition cabane du Patrimoine Mme Perronnet L’Éguille a été mis à jour le 2026-06-17 par Royan Atlantique
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