Repas au Port L’Éguille
Repas au Port L’Éguille samedi 25 juillet 2026.
L’Éguille
Repas au Port
Au port de l’Eguille L’Éguille Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Repas au Port organisé par le Comité de Jumelage de l’Eguille.
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Au port de l’Eguille L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 42 95
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English :
Meal at the Port organized by the Comité de Jumelage de l’Eguille.
L’événement Repas au Port L’Éguille a été mis à jour le 2026-05-06 par Royan Atlantique
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