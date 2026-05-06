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Concours de pétanque L’Éguille

Concours de pétanque L’Éguille samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Stade

Ville : 17600 L'Éguille

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif :

L’Éguille

Concours de pétanque

Stade L’Éguille Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Concours de boules organisé par l’ACCA de l’Eguille.
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Stade L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 86 41 

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English :

Boules competition organized by the ACCA de l’Eguille.

L’événement Concours de pétanque L’Éguille a été mis à jour le 2026-05-06 par Royan Atlantique

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