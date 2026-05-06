Concours de pétanque L’Éguille
Concours de pétanque L’Éguille samedi 11 juillet 2026.
L’Éguille
Concours de pétanque
Stade L’Éguille Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Concours de boules organisé par l’ACCA de l’Eguille.
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Stade L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 86 41
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English :
Boules competition organized by the ACCA de l’Eguille.
L’événement Concours de pétanque L’Éguille a été mis à jour le 2026-05-06 par Royan Atlantique