AGENDA · L'Éguille
Exposition cabane du Patrimoine Marc Guervin Cabane du Patrimoine L’Éguille
lundi 20 juillet 2026 · Cabane du Patrimoine · L'Éguille
Informations pratiques
L’Éguille
Exposition cabane du Patrimoine Marc Guervin
Cabane du Patrimoine Au port L’Éguille Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-10
Exposition des œuvres de Marc Guervin au Port de l’Eguille.
.
Cabane du Patrimoine Au port L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 83 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition of Marc Guervin’s work at the Port de l’Eguille.
L’événement Exposition cabane du Patrimoine Marc Guervin L’Éguille a été mis à jour le 2026-06-08 par Royan Atlantique
À voir aussi à L'Éguille (Charente-Maritime)
- Exposition cabane du Patrimoine Mme Perronnet Cabane du Patrimoine L’Éguille 13 juillet 2026
- Estiv’Art L’Éguille 21 juillet 2026
- Repas au Port L’Éguille 25 juillet 2026
- Repas Entrecôte L’Éguille 1 août 2026
- Exposition cabane du Patrimoine Arcobelli Cabane du Patrimoine L’Éguille 3 août 2026