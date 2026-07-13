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AGENDA · L'Éguille

Exposition cabane du Patrimoine Marc Guervin Cabane du Patrimoine L’Éguille

lundi 20 juillet 2026 · Cabane du Patrimoine · L'Éguille

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Cabane du Patrimoine
Adresse
Au port
Ville
17600 L'Éguille
Département
Charente-Maritime
Tarif

L’Éguille

Exposition cabane du Patrimoine Marc Guervin

Cabane du Patrimoine Au port L’Éguille Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-20 2026-08-10

Exposition des œuvres de Marc Guervin au Port de l’Eguille.
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Cabane du Patrimoine Au port L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 83 15 

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English :

Exhibition of Marc Guervin’s work at the Port de l’Eguille.

L’événement Exposition cabane du Patrimoine Marc Guervin L’Éguille a été mis à jour le 2026-06-08 par Royan Atlantique

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