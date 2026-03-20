Brocante du Lions Club Haut Nivernais Rue de la Châtellerie Corvol-l’Orgueilleux

Brocante du Lions Club Haut Nivernais

Rue de la Châtellerie Lions Club Haut Nivernais Corvol-l’Orgueilleux Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 08:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Brocante du Lions Club Haut Nivernais .

Rue de la Châtellerie Lions Club Haut Nivernais Corvol-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 83 81 70

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English : Brocante du Lions Club Haut Nivernais

L’événement Brocante du Lions Club Haut Nivernais Corvol-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Clamecy Haut Nivernais