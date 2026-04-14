Void-Vacon

Brocante du muguet

Void-Vacon Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 06:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Le LAS Handball Void-Vacon organise sa traditionnelle brocante du muguet.

Buvette et restauration sur place tout au long de la journée.Tout public

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Void-Vacon 55190 Meuse Grand Est +33 6 75 95 27 04 stephane.briot@wanadoo.fr

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English :

LAS Handball Void-Vacon organizes its traditional brocante du muguet .

Refreshments and food available all day long.

L’événement Brocante du muguet Void-Vacon a été mis à jour le 2026-04-14 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS