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Brocante du muguet Void-Vacon

Brocante du muguet Void-Vacon vendredi 1 mai 2026.

Ville : 55190 Void-Vacon

Département : Meuse

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Void-Vacon

Brocante du muguet

Void-Vacon Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 06:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Le LAS Handball Void-Vacon organise sa traditionnelle brocante du muguet.
Buvette et restauration sur place tout au long de la journée.Tout public
0  .

Void-Vacon 55190 Meuse Grand Est +33 6 75 95 27 04  stephane.briot@wanadoo.fr

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English :

LAS Handball Void-Vacon organizes its traditional brocante du muguet .
Refreshments and food available all day long.

L’événement Brocante du muguet Void-Vacon a été mis à jour le 2026-04-14 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS

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