Brocante du muguet Void-Vacon
Brocante du muguet Void-Vacon vendredi 1 mai 2026.
Void-Vacon
Brocante du muguet
Void-Vacon Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 06:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Le LAS Handball Void-Vacon organise sa traditionnelle brocante du muguet.
Buvette et restauration sur place tout au long de la journée.Tout public
0 .
Void-Vacon 55190 Meuse Grand Est +33 6 75 95 27 04 stephane.briot@wanadoo.fr
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English :
LAS Handball Void-Vacon organizes its traditional brocante du muguet .
Refreshments and food available all day long.
L’événement Brocante du muguet Void-Vacon a été mis à jour le 2026-04-14 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS
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