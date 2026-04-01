Void-Vacon

Gospel’s Family

Void-Vacon Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

L’association a le grand plaisir de vous inviter à un concert Gospel exceptionnel qui aura lieu à l’église.

Venez vivre un moment fort en émotions, rempli de chants, de joie et d’espérance, dans une ambiance conviviale et fraternelle.

Ce concert est bien plus qu’un événement musical c’est une occasion de se rassembler, de partager un moment unique et de soutenir les actions de l’association au service de tous.

Votre présence compte !

En venant nombreux, vous contribuez directement à faire vivre la solidarité et à encourager les projets portés par l’association.Tout public

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Void-Vacon 55190 Meuse Grand Est

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English :

The association is delighted to invite you to an exceptional Gospel concert at the church.

Come and experience an emotional moment, filled with song, joy and hope, in a friendly and fraternal atmosphere.

This concert is much more than a musical event: it’s an opportunity to get together, share a unique moment and support the association’s actions in the service of all.

Your presence counts!

By coming in large numbers, you are making a direct contribution to solidarity and supporting the association?s projects.

L’événement Gospel’s Family Void-Vacon a été mis à jour le 2026-04-14 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS