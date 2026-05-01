Brocante du rugby Pont-de-Veyle
Brocante du rugby Pont-de-Veyle dimanche 17 mai 2026.
Pont-de-Veyle
Brocante du rugby
Stade Lucien Morel et Château Pont-de-Veyle Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 05:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Brocante organisée par le club de rugby de Pont de Veyle. Buvette, snacking dans le stade. Les toilettes du club seront ouvertes au public.
.
Stade Lucien Morel et Château Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 50 60 57 rugbyclubveylesaone01@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market organized by the Pont de Veyle rugby club. Refreshments and snacks in the stadium. Club toilets open to the public.
L’événement Brocante du rugby Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle