Pont-de-Veyle

Brocante du rugby

Stade Lucien Morel et Château Pont-de-Veyle Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 05:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Brocante organisée par le club de rugby de Pont de Veyle. Buvette, snacking dans le stade. Les toilettes du club seront ouvertes au public.

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Stade Lucien Morel et Château Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 50 60 57 rugbyclubveylesaone01@gmail.com

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English :

Flea market organized by the Pont de Veyle rugby club. Refreshments and snacks in the stadium. Club toilets open to the public.

L’événement Brocante du rugby Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle