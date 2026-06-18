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Brocante centre ville Einville-au-Jard

Brocante centre ville Einville-au-Jard

Brocante centre ville Einville-au-Jard dimanche 27 septembre 2026.

Lieu : centre ville

Adresse : Grande Rue

Ville : 54370 Einville-au-Jard

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Einville-au-Jard

Brocante

centre ville Grande Rue Einville-au-Jard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

BROCANTE des associations d’Einville-au-Jard dimanche 27/09/2026 de 8h à 17h.
Renseignements et inscriptions auprès du Comité des Fêtes 06 20 46 40 94 ou 07 86 53 00 85 ou par mail contactebroc@gmail.comTout public
0  .

centre ville Grande Rue Einville-au-Jard 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 20 46 40 94  contactebroc@gmail.com

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English :

Einville-au-Jard Community Organizations’ Flea Market Sunday, September 27, 2026, from 8 a.m. to 5 p.m.
For more information and to register, contact the Festival Committee: 06 20 46 40 94 or 07 86 53 00 85, or by email: contactebroc@gmail.com

L’événement Brocante Einville-au-Jard a été mis à jour le 2026-06-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

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