Brocante centre ville Einville-au-Jard

Einville-au-Jard

Brocante

centre ville Grande Rue Einville-au-Jard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

BROCANTE des associations d’Einville-au-Jard dimanche 27/09/2026 de 8h à 17h.

Renseignements et inscriptions auprès du Comité des Fêtes 06 20 46 40 94 ou 07 86 53 00 85 ou par mail contactebroc@gmail.comTout public

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centre ville Grande Rue Einville-au-Jard 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 20 46 40 94 contactebroc@gmail.com

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English :

Einville-au-Jard Community Organizations’ Flea Market Sunday, September 27, 2026, from 8 a.m. to 5 p.m.

For more information and to register, contact the Festival Committee: 06 20 46 40 94 or 07 86 53 00 85, or by email: contactebroc@gmail.com

L’événement Brocante Einville-au-Jard a été mis à jour le 2026-06-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS