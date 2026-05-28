Paimpol

Brocante estivale

Place Gambetta Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Le Festival Paimpol Mon Amour a le plaisir d’organiser 2 brocantes réunissant brocanteurs, collectionneurs et passionnés de belles découvertes ! Vous êtes brocanteur professionnel, collectionneur ou particulier passionné ? Venez exposer vos trésors, partager votre passion et rencontrer un public nombreux dans une ambiance conviviale au cœur de Paimpol ! Objets anciens, collections, curiosités, livres, cartes postales, vinyles, jouets, mobilier, décoration… toutes les pépites ont leur place ! .

Place Gambetta Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 85 30

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English :

L’événement Brocante estivale Paimpol a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol