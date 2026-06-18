Paimpol

Stage de Golf Enfants

Route de Prat Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Découvrez le golf lors d’un stage enfants sous forme ludique. .

Route de Prat Paimpol 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 47 17 79

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English :

L’événement Stage de Golf Enfants Paimpol a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol