Stage de Golf Enfants Paimpol
Stage de Golf Enfants Paimpol lundi 20 juillet 2026.
Paimpol
Stage de Golf Enfants
Route de Prat Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Découvrez le golf lors d’un stage enfants sous forme ludique. .
Route de Prat Paimpol 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 47 17 79
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English :
L’événement Stage de Golf Enfants Paimpol a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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