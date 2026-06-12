Carton Comedy club Yacine Nemra, Adèle Barbers, Nikoz, Vincent Barat V and B Paimpol
Carton Comedy club Yacine Nemra, Adèle Barbers, Nikoz, Vincent Barat V and B Paimpol mercredi 22 juillet 2026.
Paimpol
Carton Comedy club Yacine Nemra, Adèle Barbers, Nikoz, Vincent Barat
V and B 23 Rue Raymond Pellier Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
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V and B 23 Rue Raymond Pellier Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Carton Comedy club Yacine Nemra, Adèle Barbers, Nikoz, Vincent Barat Paimpol a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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