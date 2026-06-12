Carton Comedy club Yacine Nemra, Adèle Barbers, Nikoz, Vincent Barat V and B Paimpol

Paimpol

Carton Comedy club Yacine Nemra, Adèle Barbers, Nikoz, Vincent Barat

V and B 23 Rue Raymond Pellier Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Profitez d’un moment exceptionnel de rire grâce à notre sélection d’humoristes pro un peu partout en France, toujours en billetterie à prix libre ! .

V and B 23 Rue Raymond Pellier Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Carton Comedy club Yacine Nemra, Adèle Barbers, Nikoz, Vincent Barat Paimpol a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol