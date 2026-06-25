Saint-Pourçain-sur-Sioule

Brocante et Collections

Sur les cours et en centre-ville Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Chineurs et passionnés, rendez-vous à la Brocante de Saint-Pourçain ! Venez dénicher des trésors sur les cours et en centre-ville. Une journée conviviale pour chiner et partager. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de l’été !

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Sur les cours et en centre-ville Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 07 28 54

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English :

Bargain hunters and enthusiasts, head to the Saint-Pourçain Flea Market! Come unearth some treasures in the courtyards and downtown. A fun-filled day of browsing and socializing. Don’t miss this must-see summer event!

L’événement Brocante et Collections Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Val de Sioule