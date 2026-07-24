Brocante et concours de Pétanque Cézac
dimanche 2 août 2026 · Cézac
Informations pratiques
Cézac
Brocante et concours de Pétanque
Le bourg stade Cézac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 23:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Le Comité des Fêtes de Cézac organise une brocante & un concours de Pétanque le dimanche 2 août 2026 au stade Municipal de Cézac.
Programme du jour
Brocante toute la journée
Apéritif offert par la municipalité à partir de 12h
Concours de pétanque dès 13h30 (doublette)
À partir de 15h Fête foraine
23h Grand feu d’artifice tiré depuis le Château de la Baronnerie (sous réserve de modification)
Le rendez-vous festif de l’été !
Chinez, jouez, partagez et profitez d’une journée conviviale en famille ou entre amis. Venez nombreux ! .
Le bourg stade Cézac 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 84 61 34 comitedesfetesdecezac@laposte.net
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English : Brocante et concours de Pétanque
L’événement Brocante et concours de Pétanque Cézac a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Latitude Nord Gironde
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