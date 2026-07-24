Informations pratiques

Cézac

Brocante et concours de Pétanque

Le bourg stade Cézac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02 23:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Le Comité des Fêtes de Cézac organise une brocante & un concours de Pétanque le dimanche 2 août 2026 au stade Municipal de Cézac.

Programme du jour

Brocante toute la journée

Apéritif offert par la municipalité à partir de 12h

Concours de pétanque dès 13h30 (doublette)

À partir de 15h Fête foraine

23h Grand feu d’artifice tiré depuis le Château de la Baronnerie (sous réserve de modification)

Le rendez-vous festif de l’été !

Chinez, jouez, partagez et profitez d’une journée conviviale en famille ou entre amis. Venez nombreux ! .

Le bourg stade Cézac 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 84 61 34 comitedesfetesdecezac@laposte.net

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English : Brocante et concours de Pétanque

L’événement Brocante et concours de Pétanque Cézac a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Latitude Nord Gironde