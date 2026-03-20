Brocante et exposition d’artistes jardin de la médiathèque Bagnères-de-Bigorre
Brocante et exposition d’artistes jardin de la médiathèque Bagnères-de-Bigorre dimanche 12 juillet 2026.
Brocante et exposition d’artistes
jardin de la médiathèque BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Durant la belle saison, chaque deuxième dimanche du mois le jardin de la médiathèque se transforme en brocante à ciel ouvert, avec l’exposition d’artistes de l’association Haut Adour des Multiples.
renseignements galerie HY .
jardin de la médiathèque BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 14 55 63
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English :
During the summer months, every second Sunday of the month, the mediatheque garden is transformed into an open-air flea market, with an exhibition by artists from the Haut Adour des Multiples association.
L’événement Brocante et exposition d’artistes Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-18 par Pôle du Tourmalet |CDT65