Brocante et exposition d’artistes jardin de la médiathèque Bagnères-de-Bigorre

Brocante et exposition d’artistes

jardin de la médiathèque BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Durant la belle saison, chaque deuxième dimanche du mois le jardin de la médiathèque se transforme en brocante à ciel ouvert, avec l’exposition d’artistes de l’association Haut Adour des Multiples.

renseignements galerie HY .

jardin de la médiathèque BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 14 55 63

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English :

During the summer months, every second Sunday of the month, the mediatheque garden is transformed into an open-air flea market, with an exhibition by artists from the Haut Adour des Multiples association.

L’événement Brocante et exposition d’artistes Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-18 par Pôle du Tourmalet |CDT65