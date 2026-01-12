Brocante et Fête du Pain Cussay
Brocante et Fête du Pain Cussay dimanche 23 août 2026.
Brocante et Fête du Pain
Cussay Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-23
T’as des trucs à vendre ? On a de la place !
Viens exposer à la brocante la plus croustillante de l’été !
Pain cuit au four à bois sur place, ambiance conviviale et trouvailles garanties
Cussay 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 61 84
English :
Got stuff to sell? We’ve got room!
Come and exhibit at summer’s crustiest flea market!
Bread baked in a wood-fired oven on site, a friendly atmosphere and guaranteed finds!
L’événement Brocante et Fête du Pain Cussay a été mis à jour le 2026-01-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire