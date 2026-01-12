Brocante et Fête du Pain

Cussay Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 06:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-23

T’as des trucs à vendre ? On a de la place !

Viens exposer à la brocante la plus croustillante de l’été !

Pain cuit au four à bois sur place, ambiance conviviale et trouvailles garanties

Cussay 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 61 84

English :

Got stuff to sell? We’ve got room!

Come and exhibit at summer’s crustiest flea market!

Bread baked in a wood-fired oven on site, a friendly atmosphere and guaranteed finds!

