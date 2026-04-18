Brocante et fête du village Bonnières
Brocante et fête du village Bonnières dimanche 10 mai 2026.
Bonnières
Brocante et fête du village
Rue de l’église Bonnières Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 07:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Brocante jeux de kermesse restauration buvette
Brocante jeux de kermesse restauration buvette .
Rue de l’église Bonnières 60112 Oise Hauts-de-France +33 6 15 76 54 37 comitedesfetesdebonnieres@gmail.com
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English :
Flea market, fairground games, refreshments and refreshment stands
L’événement Brocante et fête du village Bonnières a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de la Picardie Verte