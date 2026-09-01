AGENDA · Lonny
Brocante et fête patronale Lonny
dimanche 27 septembre 2026 · Lonny
Informations pratiques
Lonny
Brocante et fête patronale
Place de la Mairie Lonny Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Grande Brocante d’automneManèges et stands forains, restauration, buvette et friterie
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Place de la Mairie Lonny 08150 Ardennes Grand Est +33 6 68 40 67 39
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English :
Big Fall Flea Market: Rides and fairground booths, food vendors, a refreshment stand, and a fry shop
L’événement Brocante et fête patronale Lonny a été mis à jour le 2026-08-09 par Ardennes Tourisme