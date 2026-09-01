Informations pratiques

Lonny

Brocante et fête patronale

Place de la Mairie Lonny Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Grande Brocante d’automneManèges et stands forains, restauration, buvette et friterie

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Place de la Mairie Lonny 08150 Ardennes Grand Est +33 6 68 40 67 39

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English :

Big Fall Flea Market: Rides and fairground booths, food vendors, a refreshment stand, and a fry shop

L’événement Brocante et fête patronale Lonny a été mis à jour le 2026-08-09 par Ardennes Tourisme