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AGENDA · Lonny

Brocante et fête patronale Lonny

dimanche 27 septembre 2026 · Lonny

Brocante et fête patronale Lonny

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
Place de la Mairie
Ville
08150 Lonny
Département
Ardennes
Tarif

Lonny

Brocante et fête patronale

Place de la Mairie Lonny Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Grande Brocante d’automneManèges et stands forains, restauration, buvette et friterie
  .

Place de la Mairie Lonny 08150 Ardennes Grand Est +33 6 68 40 67 39 

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English :

Big Fall Flea Market: Rides and fairground booths, food vendors, a refreshment stand, and a fry shop

L’événement Brocante et fête patronale Lonny a été mis à jour le 2026-08-09 par Ardennes Tourisme