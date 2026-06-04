Villequier-Aumont

Brocante et marché artisanal semi-nocturne

Villequier-Aumont Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Rendez-vous le 13 juillet 2026 de 18h00 à 23h00 à Villequier Aumont.

Au programme

Brocante et Marché artisanal.

Venez découvrir, rencontrer et passer une belle soirée d’été.

Emplacement gratuit.

Sur inscription.

Informations au 09 52 40 30 04 et par mail commune.villequier-aumont@free.fr

Rendez-vous le 13 juillet 2026 de 18h00 à 23h00 à Villequier Aumont.

Au programme

Brocante et Marché artisanal.

Venez découvrir, rencontrer et passer une belle soirée d’été.

Emplacement gratuit.

Sur inscription.

Informations au 09 52 40 30 04 et par mail commune.villequier-aumont@free.fr .

Villequier-Aumont 02300 Aisne Hauts-de-France +33 9 52 40 30 04 commune.villequier-aumont@free.fr

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English :

See you on July 13, 2026 from 6:00 pm to 11:00 pm at Villequier Aumont.

On the program:

Flea market and craft market.

Come and discover, meet and spend a lovely summer evening.

Free parking.

Registration required.

Information on 09 52 40 30 04 or by e-mail: commune.villequier-aumont@free.fr

L’événement Brocante et marché artisanal semi-nocturne Villequier-Aumont a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cœur de Picard