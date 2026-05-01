Cerbois

Brocante et marché de producteurs

Cerbois Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Organisés par le Comité des fêtes

Organisés par le Comité des fêtes .

Cerbois 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 37 50 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Comité des fêtes

L’événement Brocante et marché de producteurs Cerbois a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de VIERZON