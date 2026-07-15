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AGENDA · Montambert

Brocante et produits du terroir Le bourg Montambert

dimanche 2 août 2026 · Le bourg · Montambert

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Le bourg
Adresse
Cœur du village
Ville
58250 Montambert
Département
Nièvre
Tarif
1.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montambert

Brocante et produits du terroir

Le bourg Cœur du village Montambert Nièvre

Tarif : – – 1.5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Les Amis de Montambert et la Mairie organisent une brocante dimanche 2 août 2026.
L’occasion de dénicher des pépites dont vous n’avez pas encore idée…
Toute la journée dans le village.
Restauration sur place sous chapiteau par l’Auberge des Étangs. Emplacement à 1,50 € le mètre.
Réservation au 03 86 50 32 15 / 06 61 96 79 06   .

Le bourg Cœur du village Montambert 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 32 15 

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English : Brocante et produits du terroir

L’événement Brocante et produits du terroir Montambert a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Rives du Morvan