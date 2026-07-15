Brocante et produits du terroir Le bourg Montambert

Informations pratiques

Montambert

Brocante et produits du terroir

Le bourg Cœur du village Montambert Nièvre

Tarif : – – 1.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Les Amis de Montambert et la Mairie organisent une brocante dimanche 2 août 2026.

L’occasion de dénicher des pépites dont vous n’avez pas encore idée…

Toute la journée dans le village.

Restauration sur place sous chapiteau par l’Auberge des Étangs. Emplacement à 1,50 € le mètre.

Réservation au 03 86 50 32 15 / 06 61 96 79 06 .

Le bourg Cœur du village Montambert 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 32 15

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English : Brocante et produits du terroir

L’événement Brocante et produits du terroir Montambert a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Rives du Morvan