Brocante et produits du terroir Le bourg Montambert
dimanche 2 août 2026 · Le bourg · Montambert
Informations pratiques
Montambert
Brocante et produits du terroir
Le bourg Cœur du village Montambert Nièvre
Tarif : – – 1.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Les Amis de Montambert et la Mairie organisent une brocante dimanche 2 août 2026.
L’occasion de dénicher des pépites dont vous n’avez pas encore idée…
Toute la journée dans le village.
Restauration sur place sous chapiteau par l’Auberge des Étangs. Emplacement à 1,50 € le mètre.
Réservation au 03 86 50 32 15 / 06 61 96 79 06 .
Le bourg Cœur du village Montambert 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 32 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante et produits du terroir
L’événement Brocante et produits du terroir Montambert a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Rives du Morvan