Informations pratiques

Censeau

Brocante et vide-grenier

Censeau Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Professionnels et particuliers.

Entrée gratuite, buffet et buvette sur place. .

Censeau 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 49 44 60 60

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English : Brocante et vide-grenier

L’événement Brocante et vide-grenier Censeau a été mis à jour le 2026-08-22 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA