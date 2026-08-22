AGENDA · Censeau
Brocante et vide-grenier Censeau
samedi 12 septembre 2026 · Censeau
Informations pratiques
Censeau
Brocante et vide-grenier
Censeau Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Professionnels et particuliers.
Entrée gratuite, buffet et buvette sur place. .
Censeau 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 49 44 60 60
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English : Brocante et vide-grenier
L’événement Brocante et vide-grenier Censeau a été mis à jour le 2026-08-22 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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