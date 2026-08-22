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AGENDA · Censeau

Brocante et vide-grenier Censeau

samedi 12 septembre 2026 · Censeau

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Ville
39250 Censeau
Département
Jura
Tarif

Censeau

Brocante et vide-grenier

Censeau Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Professionnels et particuliers.
Entrée gratuite, buffet et buvette sur place.   .

Censeau 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 49 44 60 60 

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English : Brocante et vide-grenier

L’événement Brocante et vide-grenier Censeau a été mis à jour le 2026-08-22 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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