Brocante et vide grenier Chambérat
dimanche 13 septembre 2026 · Chambérat
Informations pratiques
Chambérat
Brocante et vide grenier
Champ de foire Chambérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
L’association de pêche du Pointet de Chambérat 03 vous invite à sa brocante vide grenier, l’occasion de trouver quelques petits trésors à ajouter à votre collection !
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Champ de foire Chambérat 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 38 81 59 claudinesanchez03@gmail.com
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English :
The p%EAche du Pointet de Chamb%E9rat 03 association invites you to its flea market and garage sale—a great opportunity to find some little treasures to add to your collection!
L’événement Brocante et vide grenier Chambérat a été mis à jour le 2026-07-15 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ
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