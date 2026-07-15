Informations pratiques

Chambérat

Brocante et vide grenier

Champ de foire Chambérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

L’association de pêche du Pointet de Chambérat 03 vous invite à sa brocante vide grenier, l’occasion de trouver quelques petits trésors à ajouter à votre collection !

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Champ de foire Chambérat 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 38 81 59 claudinesanchez03@gmail.com

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English :

The p%EAche du Pointet de Chamb%E9rat 03 association invites you to its flea market and garage sale—a great opportunity to find some little treasures to add to your collection!

L’événement Brocante et vide grenier Chambérat a été mis à jour le 2026-07-15 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ