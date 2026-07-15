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AGENDA · Chambérat

Brocante et vide grenier Chambérat

dimanche 13 septembre 2026 · Chambérat

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Champ de foire
Ville
03370 Chambérat
Département
Allier
Tarif

Chambérat

Brocante et vide grenier

Champ de foire Chambérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

L’association de pêche du Pointet de Chambérat 03 vous invite à sa brocante vide grenier, l’occasion de trouver quelques petits trésors à ajouter à votre collection !
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Champ de foire Chambérat 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 38 81 59  claudinesanchez03@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The p%EAche du Pointet de Chamb%E9rat 03 association invites you to its flea market and garage sale—a great opportunity to find some little treasures to add to your collection!

L’événement Brocante et vide grenier Chambérat a été mis à jour le 2026-07-15 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ

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