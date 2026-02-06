Brocante et vide-grenier

Le Pertuis Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 04:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

L’APE organise sa traditionnelle brocante et vide-grenier le dimanche 21 juin à partir de 4h.

Buvette et restauration rapide sur place.

Venez nombreux !

.

Le Pertuis 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 49 57 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The APE is organizing its traditional flea market and garage sale on Sunday June 21 from 4am.

Refreshments and fast food on site.

We look forward to seeing you there!

L’événement Brocante et vide-grenier Le Pertuis a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay