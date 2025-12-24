Brocante et vide grenier, Masseret

Brocante et vide grenier

rue du Foirail Masseret Corrèze

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

2026-08-02

28e brocante à l’ombre des platanes dans le bourg. Buvette et petite restauration.

De 8h à 18h. Rue du Foirail et place du Champ de foire. Inscriptions 07 49 66 99 05. .

rue du Foirail Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 66 99 05 masseret.initiatives@gmail.com

