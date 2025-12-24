Brocante et vide grenier, Masseret

Brocante et vide grenier

Brocante et vide grenier, Masseret dimanche 2 août 2026.

Brocante et vide grenier

rue du Foirail Masseret Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

28e brocante à l’ombre des platanes dans le bourg. Buvette et petite restauration.
De 8h à 18h. Rue du Foirail et place du Champ de foire. Inscriptions 07 49 66 99 05.   .

rue du Foirail Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 66 99 05  masseret.initiatives@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante et vide grenier

L’événement Brocante et vide grenier Masseret a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze