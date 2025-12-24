Brocante et vide grenier, Masseret
Brocante et vide grenier, Masseret dimanche 2 août 2026.
Brocante et vide grenier
rue du Foirail Masseret Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
28e brocante à l’ombre des platanes dans le bourg. Buvette et petite restauration.
De 8h à 18h. Rue du Foirail et place du Champ de foire. Inscriptions 07 49 66 99 05. .
rue du Foirail Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 66 99 05 masseret.initiatives@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante et vide grenier
L’événement Brocante et vide grenier Masseret a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze