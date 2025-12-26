Marché d’automne, Masseret

Marché d’automne

Espace Lémovices Masseret Corrèze

Début : 2026-11-29

fin : 2026-11-29

2026-11-29

Vente de produits régionaux et artisanaux en intérieur et en extérieur.

Dégustation d’huîtres au boulodrome.

Repas à midi. .

Espace Lémovices Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 66 99 05 masseret.initiatives@gmail.com

