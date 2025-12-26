Marché d’automne, Masseret
Marché d’automne, Masseret dimanche 29 novembre 2026.
Marché d’automne
Espace Lémovices Masseret Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Vente de produits régionaux et artisanaux en intérieur et en extérieur.
Dégustation d’huîtres au boulodrome.
Repas à midi. .
Espace Lémovices Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 66 99 05 masseret.initiatives@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché d’automne
L’événement Marché d’automne Masseret a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze