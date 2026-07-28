Brocante et vide-grenier Parking salle Marcel Seguin Plassac

Informations pratiques

Plassac

Brocante et vide-grenier

Parking salle Marcel Seguin Parking de la Salle Marcel Seguin Plassac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 06:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Brocante et vide-greniers ouvert à tous

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Parking salle Marcel Seguin Parking de la Salle Marcel Seguin Plassac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 06 98 comitedesfetesplassac17@gmail.com

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English :

Flea market and garage sale open to all

L’événement Brocante et vide-grenier Plassac a été mis à jour le 2026-07-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge