Brocante et vide-grenier Parking salle Marcel Seguin Plassac
dimanche 6 septembre 2026 · Parking salle Marcel Seguin · Plassac
Informations pratiques
Plassac
Brocante et vide-grenier
Parking salle Marcel Seguin Parking de la Salle Marcel Seguin Plassac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 06:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Brocante et vide-greniers ouvert à tous
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Parking salle Marcel Seguin Parking de la Salle Marcel Seguin Plassac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 06 98 comitedesfetesplassac17@gmail.com
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English :
Flea market and garage sale open to all
L’événement Brocante et vide-grenier Plassac a été mis à jour le 2026-07-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge