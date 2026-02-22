Brocante et vide-grenier Saint-Priest-la-Feuille
Brocante et vide-grenier Saint-Priest-la-Feuille dimanche 9 août 2026.
Brocante et vide-grenier
Saint-Priest-la-Feuille Creuse
Tarif : – –
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
2026-08-09
Une sympathique brocante ouverte aux professionnels et particuliers.
Emplacement gratuit, buvette et restauration sur place , toilettes.
Réservation 06 19 51 64 99 ou 06 86 69 26 80 .
Saint-Priest-la-Feuille 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 51 64 99 baraccats@gmail.com
English : Brocante et vide-grenier
L’événement Brocante et vide-grenier Saint-Priest-la-Feuille a été mis à jour le 2026-02-17 par Creuse Tourisme