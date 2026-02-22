Brocante et vide-grenier

Saint-Priest-la-Feuille Creuse

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

2026-08-09

Une sympathique brocante ouverte aux professionnels et particuliers.

Emplacement gratuit, buvette et restauration sur place , toilettes.

Réservation 06 19 51 64 99 ou 06 86 69 26 80 .

Saint-Priest-la-Feuille 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 51 64 99 baraccats@gmail.com

