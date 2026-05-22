Brocante et vide-greniers à Belmont-Sainte-Foi Château de Belmont-Sainte-Foi Belmont-Sainte-Foi
Brocante et vide-greniers à Belmont-Sainte-Foi Château de Belmont-Sainte-Foi Belmont-Sainte-Foi dimanche 14 juin 2026.
Belmont-Sainte-Foi
Brocante et vide-greniers à Belmont-Sainte-Foi
Château de Belmont-Sainte-Foi 4 place du souvenir Belmont-Sainte-Foi Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Le Comité des fêtes Belmont ô Cœur organise un vide-greniers dans le parc du château de Belmont Sainte Foi .Ce vide-greniers est ouvert aux professionnels et aux particuliers
Le Comité des fêtes Belmont ô Cœur organise un vide-greniers dans le parc du château de Belmont Sainte Foi .Ce vide-greniers est ouvert aux professionnels et aux particuliers. Buvette et restauration sur place.
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Château de Belmont-Sainte-Foi 4 place du souvenir Belmont-Sainte-Foi 46230 Lot Occitanie +33 6 62 12 88 40 belmontocoeur@outlook.fr
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English :
The Comité des fêtes Belmont ô C?ur organizes a garage sale in the park of the castle of Belmont Sainte Foi.This garage sale is open to professionals and individuals
L’événement Brocante et vide-greniers à Belmont-Sainte-Foi Belmont-Sainte-Foi a été mis à jour le 2026-05-22 par OT CVL Lalbenque Limogne