Brocante et vide-greniers à Livernon Livernon
Brocante et vide-greniers à Livernon Livernon dimanche 2 août 2026.
Livernon
Brocante et vide-greniers à Livernon
Parc de la salle des fêtes Livernon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
L’association Lo Peyro Lebado organise une brocante et un vide-greniers au cœur de Livernon
L’association Lo Peyro Lebado organise une brocante et un vide-greniers au cœur de Livernon. Exposants et chineurs se retrouvent toute la journée autour de la halle et du parc de la salle des fêtes pour une journée conviviale dédiée aux objets anciens, à la récupération et aux bonnes affaires.
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Parc de la salle des fêtes Livernon 46320 Lot Occitanie +33 6 89 27 14 18
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English :
L?association Lo Peyro Lebado organizes a flea market and garage sale in the heart of Livernon
L’événement Brocante et vide-greniers à Livernon Livernon a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Figeac
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