Livernon

Brocante et vide-greniers à Livernon

Parc de la salle des fêtes Livernon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

L’association Lo Peyro Lebado organise une brocante et un vide-greniers au cœur de Livernon

L’association Lo Peyro Lebado organise une brocante et un vide-greniers au cœur de Livernon. Exposants et chineurs se retrouvent toute la journée autour de la halle et du parc de la salle des fêtes pour une journée conviviale dédiée aux objets anciens, à la récupération et aux bonnes affaires.

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Parc de la salle des fêtes Livernon 46320 Lot Occitanie +33 6 89 27 14 18

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English :

L?association Lo Peyro Lebado organizes a flea market and garage sale in the heart of Livernon

L’événement Brocante et vide-greniers à Livernon Livernon a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Figeac