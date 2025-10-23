Brocante et vide-greniers à Marminiac Marminiac
Brocante et vide-greniers à Marminiac
Le Bourg Marminiac Lot
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
2026-07-26
L’association Le Bocal organise un vide-greniers, brocante dans le centre bourg. Venez faire des affaires !
Seront également présents des artisans et des producteurs locaux. .
Le Bourg Marminiac 46250 Lot Occitanie +33 6 98 77 31 80 lebocalmarminiac@gmail.com
English :
Le Bocal association organizes a garage sale in the town center
German :
Der Verein Le Bocal organisiert einen Flohmarkt und Trödelmarkt im Zentrum des Ortes
Italiano :
L’associazione Le Bocal organizza una vendita di garage e un mercato dell’usato nel centro della città
Espanol :
La asociación Le Bocal organiza una venta de garaje y un mercadillo de artículos de segunda mano en el centro de la ciudad
