Brocante et vide-greniers à Marminiac Marminiac dimanche 26 juillet 2026.

Le Bourg Marminiac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00

2026-07-26

L’association Le Bocal organise un vide-greniers, brocante dans le centre bourg. Venez faire des affaires !

Seront également présents des artisans et des producteurs locaux.   .

Le Bourg Marminiac 46250 Lot Occitanie +33 6 98 77 31 80  lebocalmarminiac@gmail.com

English :

Le Bocal association organizes a garage sale in the town center

German :

Der Verein Le Bocal organisiert einen Flohmarkt und Trödelmarkt im Zentrum des Ortes

Italiano :

L’associazione Le Bocal organizza una vendita di garage e un mercato dell’usato nel centro della città

Espanol :

La asociación Le Bocal organiza una venta de garaje y un mercadillo de artículos de segunda mano en el centro de la ciudad

