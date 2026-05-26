Beauville

Brocante et vide-greniers

Place du Carré Beauville Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Vide-greniers à Beauville. Toute la journée, venez chiner à l’ombre des marronniers.

Parking gratuit, restauration sur place.

Vide-greniers à Beauville. Toute la journée, venez chiner à l’ombre des marronniers.

Parking gratuit, restauration sur place. .

Place du Carré Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 77 53 05 broc@beauvillenvie.fr

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English :

Garage sale in Beauville. All day long, come and browse in the shade of the chestnut trees.

Free parking, on-site catering.

L’événement Brocante et vide-greniers Beauville a été mis à jour le 2026-05-26 par ADRT Lot et Garonne (47)