Informations pratiques

Genouillé

Brocante

Etang des Rosées Genouillé Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Venez découvrir la brocante de Genouillé. Elle accueille exclusivement des exposants particuliers à l’étang des rosées de Genouillé. Buvette et snacks sucrés sur place.

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Etang des Rosées Genouillé 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 58 37 28 ape.rpi.genouillestcrepin@gmail.com

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English :

Come discover the Genouillé flea market. It features exclusively private sellers at the Genouillé Rose Pond. Refreshments and sweet snacks are available on site.

L’événement Brocante Genouillé a été mis à jour le 2026-07-17 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin