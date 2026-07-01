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AGENDA · Genouillé

Brocante Genouillé

dimanche 26 juillet 2026 · Genouillé

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Etang des Rosées
Ville
17430 Genouillé
Département
Charente-Maritime
Tarif

Genouillé

Brocante

Etang des Rosées Genouillé Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Venez découvrir la brocante de Genouillé. Elle accueille exclusivement des exposants particuliers à l’étang des rosées de Genouillé. Buvette et snacks sucrés sur place.
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Etang des Rosées Genouillé 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 58 37 28  ape.rpi.genouillestcrepin@gmail.com

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English :

Come discover the Genouillé flea market. It features exclusively private sellers at the Genouillé Rose Pond. Refreshments and sweet snacks are available on site.

L’événement Brocante Genouillé a été mis à jour le 2026-07-17 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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