Brocante Genouillé
dimanche 26 juillet 2026 · Genouillé
Informations pratiques
Genouillé
Brocante
Etang des Rosées Genouillé Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Venez découvrir la brocante de Genouillé. Elle accueille exclusivement des exposants particuliers à l’étang des rosées de Genouillé. Buvette et snacks sucrés sur place.
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Etang des Rosées Genouillé 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 58 37 28 ape.rpi.genouillestcrepin@gmail.com
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English :
Come discover the Genouillé flea market. It features exclusively private sellers at the Genouillé Rose Pond. Refreshments and sweet snacks are available on site.
L’événement Brocante Genouillé a été mis à jour le 2026-07-17 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin