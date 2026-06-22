La Ronde des Histoires Le Petit Pinceau de Klee Bibliothèque municipale de Genouillé Genouillé jeudi 1 octobre 2026.

Genouillé

La Ronde des Histoires Le Petit Pinceau de Klee

Bibliothèque municipale de Genouillé 16 Rue des Forgerons Genouillé Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 10:00:00

fin : 2026-10-01 10:00:00

Date(s) :

2026-10-01

La Communauté de Communes Aunis Sud en partenariat avec la mairie de Genouillé vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.

Le Petit Pinceau de Klee de Emmanuelle MARQUIS.

Animation gratuite sur réservation.

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Bibliothèque municipale de Genouillé 16 Rue des Forgerons Genouillé 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 11 32 genouille.mediatheque@laposte.net

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English :

The Aunis Sud Community of Communes, in partnership with the Genouillé Town Hall, invites you to “La Ronde des Histoires,” a storytelling event for toddlers.

“Le Petit Pinceau de Klee” by Emmanuelle MARQUIS.

Free event; reservations required.

L’événement La Ronde des Histoires Le Petit Pinceau de Klee Genouillé a été mis à jour le 2026-06-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin