Gilocourt

Brocante

Place du Château Gilocourt Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Plus de 20 ans que le comité des fêtes de Gilocourt/Bellival organise sa brocante annuelle.

Venez re/découvrir la bonne ambiance et faire des bonnes affaires dans les belles rues de notre village.

Dimanche 7 juin

de 7h à 17h

Place du Château

60129 Gilocourt

Plus de 20 ans que le comité des fêtes de Gilocourt/Bellival organise sa brocante annuelle.

Venez re/découvrir la bonne ambiance et faire des bonnes affaires dans les belles rues de notre village.

Dimanche 7 juin

de 7h à 17h

Place du Château

60129 Gilocourt .

Place du Château Gilocourt 60129 Oise Hauts-de-France cfgilocourt@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For over 20 years, the Gilocourt/Bellival Festival Committee has been organizing its annual flea market.

Come and rediscover the good atmosphere and bargains in the beautiful streets of our village.

? Sunday June 7th

? 7 a.m. to 5 p.m

? Place du Château

60129 Gilocourt

L’événement Brocante Gilocourt a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois