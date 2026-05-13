Brocante Gilocourt
Brocante Gilocourt dimanche 7 juin 2026.
Gilocourt
Brocante
Place du Château Gilocourt Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Plus de 20 ans que le comité des fêtes de Gilocourt/Bellival organise sa brocante annuelle.
Venez re/découvrir la bonne ambiance et faire des bonnes affaires dans les belles rues de notre village.
Dimanche 7 juin
de 7h à 17h
Place du Château
60129 Gilocourt
Plus de 20 ans que le comité des fêtes de Gilocourt/Bellival organise sa brocante annuelle.
Venez re/découvrir la bonne ambiance et faire des bonnes affaires dans les belles rues de notre village.
Dimanche 7 juin
de 7h à 17h
Place du Château
60129 Gilocourt .
Place du Château Gilocourt 60129 Oise Hauts-de-France cfgilocourt@laposte.net
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English :
For over 20 years, the Gilocourt/Bellival Festival Committee has been organizing its annual flea market.
Come and rediscover the good atmosphere and bargains in the beautiful streets of our village.
? Sunday June 7th
? 7 a.m. to 5 p.m
? Place du Château
60129 Gilocourt
L’événement Brocante Gilocourt a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois