UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Giraumont

Brocante Giraumont

dimanche 20 septembre 2026 · Giraumont

Brocante Giraumont

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
05:00:00
Adresse
place verte
Ville
54780 Giraumont
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif

Giraumont

Brocante

place verte Giraumont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 05:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Buvette et Restauration sur place
Fête foraine
AnimationsTout public
  .

place verte Giraumont 54780 Meurthe-et-Moselle Grand Est   comitedesfetes.giraumont54@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Refreshments and Food Available On Site
Fairground Attractions
Entertainment

L’événement Brocante Giraumont a été mis à jour le 2026-08-14 par MILTOL