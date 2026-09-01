Informations pratiques

Giraumont

Brocante

place verte Giraumont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 05:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Buvette et Restauration sur place

Fête foraine

AnimationsTout public

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place verte Giraumont 54780 Meurthe-et-Moselle Grand Est comitedesfetes.giraumont54@gmail.com

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English :

Refreshments and Food Available On Site

Fairground Attractions

Entertainment

L’événement Brocante Giraumont a été mis à jour le 2026-08-14 par MILTOL