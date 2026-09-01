AGENDA · Giraumont
Brocante Giraumont
dimanche 20 septembre 2026 · Giraumont
Informations pratiques
Giraumont
Brocante
place verte Giraumont Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 05:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Buvette et Restauration sur place
Fête foraine
AnimationsTout public
.
place verte Giraumont 54780 Meurthe-et-Moselle Grand Est comitedesfetes.giraumont54@gmail.com
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English :
Refreshments and Food Available On Site
Fairground Attractions
Entertainment
L’événement Brocante Giraumont a été mis à jour le 2026-08-14 par MILTOL