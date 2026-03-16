Brocante La ciergerie des moulins Gueures

Brocante

La ciergerie des moulins 3 rue de la Vallée Gueures Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

La ciergerie des moulins vous invite à sa brocante ! Plusieurs exposants seront présents avec une sélection de meubles anciens et objets de qualités , pièces uniques et trésors à chiner.

Le midi, profitez d’un repas fait maison et de nos boissons tout au long de la journée.

Parking accessible sur place.

Chiens acceptés uniquement tenus en laisse.

Il s’agit d’une brocante antiquités exclusivement consacrée aux meubles et objets anciens de qualité. Un bistrot associatif et un stand d’adhésion à l’association seront également présents. L’événement accueillera 50 à 100 exposants, particuliers et professionnels. .

La ciergerie des moulins 3 rue de la Vallée Gueures 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 68 20 88 00

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English : Brocante

L’événement Brocante Gueures a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Terroir de Caux