Concours de pétanque Rue de la Vallée Gueures
Concours de pétanque Rue de la Vallée Gueures lundi 25 mai 2026.
Gueures
Concours de pétanque
Rue de la Vallée Mairie Gueures Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 13:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Vous aimez la pétanque ? Alors participez en famille ou entre amis au concours proposé à Gueures par le comité des fêtes ! RDV devant la mairie au parking. Inscription ouvertes à 13h15. Premier jet de but à 14h00. 12€ par équipe. Limité à 52 équipes. .
Rue de la Vallée Mairie Gueures 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 03 75
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Gueures a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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