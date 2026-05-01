Concours de pétanque Rue de la Vallée Gueures

Gueures

Concours de pétanque

Rue de la Vallée Mairie Gueures Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 13:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Vous aimez la pétanque ? Alors participez en famille ou entre amis au concours proposé à Gueures par le comité des fêtes ! RDV devant la mairie au parking. Inscription ouvertes à 13h15. Premier jet de but à 14h00. 12€ par équipe. Limité à 52 équipes. .

Rue de la Vallée Mairie Gueures 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 03 75

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Gueures a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux