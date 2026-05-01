Brocante chemin de la Ville chemin du Rupt Grande Rue Hériménil

Hériménil

Brocante

chemin de la Ville chemin du Rupt Grande Rue Grande rue Hériménil Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 06:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

L’Association Sportive Rehainviller Hériménil organise le dimanche 10 mai 2026 à Hériménil une brocante/vide grenier.

chemin de la Ville chemin du Rupt Grande Rue

Les bulletins d’inscription sont disponible en mairie.

Infos et réservations BAUDOIN Olivier 07.70.18.44.91 (après 18h)Tout public

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chemin de la Ville chemin du Rupt Grande Rue Grande rue Hériménil 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 70 18 44 91

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English :

The Association Sportive Rehainviller Hériménil is organizing a flea market/garage sale on Sunday May 10, 2026 in Hériménil.

chemin de la Ville chemin du Rupt Grande Rue

Registration forms are available from the Mairie.

Information and reservations: BAUDOIN Olivier 07.70.18.44.91 (after 6pm)

L’événement Brocante Hériménil a été mis à jour le 2026-04-29 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS