Brocante chemin de la Ville chemin du Rupt Grande Rue Hériménil
Brocante chemin de la Ville chemin du Rupt Grande Rue Hériménil dimanche 10 mai 2026.
Hériménil
Brocante
chemin de la Ville chemin du Rupt Grande Rue Grande rue Hériménil Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
L’Association Sportive Rehainviller Hériménil organise le dimanche 10 mai 2026 à Hériménil une brocante/vide grenier.
chemin de la Ville chemin du Rupt Grande Rue
Les bulletins d’inscription sont disponible en mairie.
Infos et réservations BAUDOIN Olivier 07.70.18.44.91 (après 18h)Tout public
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chemin de la Ville chemin du Rupt Grande Rue Grande rue Hériménil 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 70 18 44 91
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English :
The Association Sportive Rehainviller Hériménil is organizing a flea market/garage sale on Sunday May 10, 2026 in Hériménil.
chemin de la Ville chemin du Rupt Grande Rue
Registration forms are available from the Mairie.
Information and reservations: BAUDOIN Olivier 07.70.18.44.91 (after 6pm)
L’événement Brocante Hériménil a été mis à jour le 2026-04-29 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS