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Brocante Jalesches

Brocante Jalesches

Brocante Jalesches samedi 16 mai 2026.

Ville : 23270 Jalesches

Département : Creuse

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Jalesches

Brocante

Jalesches Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 13:30:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Brocante
Samedi 16 Mai
avec exposition  »sur les chemin de l’école »
Emplacement gratuit

Rallye pédestre  »A la découverte du patrimoine »
13h30
Buffet
Buvette
Prix libre

–> Mairie de Jalesches ACCA   .

Jalesches 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 75 96 43  brocante.jalesches@orange.fr

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English : Brocante

L’événement Brocante Jalesches a été mis à jour le 2026-04-24 par Portes de la Creuse en Marche

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