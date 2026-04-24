Jalesches

Brocante

Jalesches Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 13:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Brocante

Samedi 16 Mai

avec exposition »sur les chemin de l’école »

Emplacement gratuit

Rallye pédestre »A la découverte du patrimoine »

13h30

Buffet

Buvette

Prix libre

–> Mairie de Jalesches ACCA .

Jalesches 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 75 96 43 brocante.jalesches@orange.fr

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English : Brocante

L’événement Brocante Jalesches a été mis à jour le 2026-04-24 par Portes de la Creuse en Marche