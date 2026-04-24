Brocante Jalesches
Brocante Jalesches samedi 16 mai 2026.
Jalesches
Brocante
Jalesches Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 13:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Brocante
Samedi 16 Mai
avec exposition »sur les chemin de l’école »
Emplacement gratuit
Rallye pédestre »A la découverte du patrimoine »
13h30
Buffet
Buvette
Prix libre
–> Mairie de Jalesches ACCA .
Jalesches 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 75 96 43 brocante.jalesches@orange.fr
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English : Brocante
L’événement Brocante Jalesches a été mis à jour le 2026-04-24 par Portes de la Creuse en Marche