Brocante Ehpad Les Lilas Jarny
dimanche 30 août 2026 · Ehpad Les Lilas · Jarny
Informations pratiques
Jarny
Brocante
Ehpad Les Lilas 65 rue emile zola Jarny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Brocante organisée par l’Ehpad Les Lilas
Animations
Restauration et buvette sur place
Réservation des emplacements par téléphoneTout public
0 .
Ehpad Les Lilas 65 rue emile zola Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 06 52
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English :
Flea market organized by the Les Lilas nursing home
Activities
Food and refreshments available on site
Reserve a spot by phone
L’événement Brocante Jarny a été mis à jour le 2026-07-28 par MILTOL