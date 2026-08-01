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AGENDA · Jarny

Brocante Ehpad Les Lilas Jarny

dimanche 30 août 2026 · Ehpad Les Lilas · Jarny

Brocante Ehpad Les Lilas Jarny

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
06:00:00
Lieu
Ehpad Les Lilas
Adresse
65 rue emile zola
Ville
54800 Jarny
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Jarny

Brocante

Ehpad Les Lilas 65 rue emile zola Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Brocante organisée par l’Ehpad Les Lilas

Animations
Restauration et buvette sur place

Réservation des emplacements par téléphoneTout public
0  .

Ehpad Les Lilas 65 rue emile zola Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 06 52 

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English :

Flea market organized by the Les Lilas nursing home

Activities
Food and refreshments available on site

Reserve a spot by phone

L’événement Brocante Jarny a été mis à jour le 2026-07-28 par MILTOL