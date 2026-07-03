Informations pratiques

La Chapelle-Saint-Laurian

Brocante

Place de la Mairie La Chapelle-Saint-Laurian Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 06:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Faites de bonnes affaires sur la brocante de La Chapelle Saint Laurian !

L’Atelier des Champs d’Amour vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la bonne humeur et des bonnes trouvailles. Accueil des exposants dès 6h, sur la place de la Mairie. Sans réservation, emplacement gratuit. Partagez un moment agréable en famille ou entre amis ! .

Place de la Mairie La Chapelle-Saint-Laurian 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 12 79 08 37

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English :

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L’événement Brocante La Chapelle-Saint-Laurian a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Champs d’Amour