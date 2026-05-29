La Chapelle-Saint-Laurian

Marché de Noël

1 Le Bourg La Chapelle-Saint-Laurian Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29 08:00:00

fin : 2026-11-29 17:00:00

Date(s) :

2026-11-29

L’association L’Atelier des Champs d’Amour organise son 6ème Marché de Noël, Place de la Mairie de 8h à 17h.

Profitez d’un agréable moment de convivialité pour flâner parmi les stands, découvrir le savoir-faire de nos artisans et producteurs locaux, dénicher des cadeaux originaux, et trouver de belles idées pour préparer vos fêtes de fin d’année. Exposants sur inscription. .

1 Le Bourg La Chapelle-Saint-Laurian 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 12 79 08 37

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English :

The Atelier des Champs d’Amour association is organizing its 5th Christmas Market on Sunday November 23, at Place de la Mairie in La Chapelle-Saint-Laurian.

L’événement Marché de Noël La Chapelle-Saint-Laurian a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Champs d’Amour