Marché de Noël La Chapelle-Saint-Laurian
Marché de Noël La Chapelle-Saint-Laurian dimanche 29 novembre 2026.
La Chapelle-Saint-Laurian
Marché de Noël
1 Le Bourg La Chapelle-Saint-Laurian Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-29 08:00:00
fin : 2026-11-29 17:00:00
Date(s) :
2026-11-29
L’association L’Atelier des Champs d’Amour organise son 6ème Marché de Noël, Place de la Mairie de 8h à 17h.
Profitez d’un agréable moment de convivialité pour flâner parmi les stands, découvrir le savoir-faire de nos artisans et producteurs locaux, dénicher des cadeaux originaux, et trouver de belles idées pour préparer vos fêtes de fin d’année. Exposants sur inscription. .
1 Le Bourg La Chapelle-Saint-Laurian 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 12 79 08 37
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English :
The Atelier des Champs d’Amour association is organizing its 5th Christmas Market on Sunday November 23, at Place de la Mairie in La Chapelle-Saint-Laurian.
L’événement Marché de Noël La Chapelle-Saint-Laurian a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Champs d’Amour