AGENDA · Chasnais
Brocante La Gaule Chasnaisienne Chasnais
mardi 14 juillet 2026 · Chasnais
Informations pratiques
Chasnais
Brocante La Gaule Chasnaisienne
Rue du Stade Chasnais Vendée
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 06:50:00
fin : 2026-07-14 20:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Brocante
Bar et restauration sur place. Groupe de musique et danse à partir de 14H dans la rue. .
Rue du Stade Chasnais 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 37 89 15 78 lagaulechasnaisienne@laposte.net
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English :
L’événement Brocante La Gaule Chasnaisienne Chasnais a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud