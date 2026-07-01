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AGENDA · Chasnais

Brocante La Gaule Chasnaisienne Chasnais

mardi 14 juillet 2026 · Chasnais

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
06:50:00
Adresse
Rue du Stade
Ville
85400 Chasnais
Département
Vendée
Tarif
3 3

Chasnais

Brocante La Gaule Chasnaisienne

Rue du Stade Chasnais Vendée

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 06:50:00
fin : 2026-07-14 20:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Brocante
Bar et restauration sur place. Groupe de musique et danse à partir de 14H dans la rue.   .

Rue du Stade Chasnais 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 37 89 15 78  lagaulechasnaisienne@laposte.net

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English :

L’événement Brocante La Gaule Chasnaisienne Chasnais a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud