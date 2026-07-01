Informations pratiques

Chasnais

Brocante La Gaule Chasnaisienne

Rue du Stade Chasnais Vendée

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 06:50:00

fin : 2026-07-14 20:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Brocante

Bar et restauration sur place. Groupe de musique et danse à partir de 14H dans la rue. .

Rue du Stade Chasnais 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 37 89 15 78 lagaulechasnaisienne@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Brocante La Gaule Chasnaisienne Chasnais a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud