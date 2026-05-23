Brocante Lieu-dit Le Bourg Langeron

Langeron

Brocante

Lieu-dit Le Bourg Le Bourg Langeron Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16 23:30:00

Date(s) :

2026-08-16

Rendez-vous le 16 août à Langeron pour une grande brocante conviviale et pleine de trésors !

Objets anciens, décoration, livres, curiosités et bonnes affaires vous attendent tout au long de la journée dans une ambiance chaleureuse et animée.

Un événement incontournable pour les amateurs de chine et les promeneurs en quête de découvertes. .

Lieu-dit Le Bourg Le Bourg Langeron 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 80 22

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English : Brocante

L’événement Brocante Langeron a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Saint-Pierre Magny-Cours