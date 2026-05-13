Brocante Le Donjon
Brocante Le Donjon samedi 15 août 2026.
Le Donjon
Brocante
1 Lot. le Plessis Le Donjon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 06:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Brocante organisée par la ville du Donjon !
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1 Lot. le Plessis Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 50 25 mairie@ledonjon03.fr
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English :
Brocante organized by the city of Le Donjon!
L’événement Brocante Le Donjon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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