Le Donjon

Brocante

1 Lot. le Plessis Le Donjon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 06:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Brocante organisée par la ville du Donjon !

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1 Lot. le Plessis Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 50 25 mairie@ledonjon03.fr

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English :

Brocante organized by the city of Le Donjon!

L’événement Brocante Le Donjon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire