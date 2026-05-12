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Les Improbables Enquêtes Le Donjon

Les Improbables Enquêtes Le Donjon samedi 22 août 2026.

Adresse : Le donjon

Ville : 03130 Le Donjon

Département : Allier

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 15 15 15 15€ par personne

Le Donjon

Les Improbables Enquêtes

Le donjon Le Donjon Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

15€ par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

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Le donjon Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31  tourisme@label-destination.com

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L’événement Les Improbables Enquêtes Le Donjon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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