Les Improbables Enquêtes Le Donjon
Les Improbables Enquêtes Le Donjon samedi 22 août 2026.
Le Donjon
Les Improbables Enquêtes
Le donjon Le Donjon Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
15€ par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
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Le donjon Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com
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L’événement Les Improbables Enquêtes Le Donjon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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